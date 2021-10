Rouen. Après l'apéro, des usagers du train Rouen-Paris partagent la galette

Il y a eu l'apéro de Noël, il y a désormais la galette des rois, partagée dans le train entre neuf usagers lundi 7 janvier 2019 dans le Paris-Rouen de 17h23. "On trouve toujours une occasion en fait, sourit Karine Courteaud, présidente de l'association de défense des usagers du rail normand (ADURN). Que ce soit Noël, les anniversaires, les départs pour les gens qui arrêtent de prendre le train… On fête beaucoup de choses dans le train."

@sncf @Intercites @TERNormandie @tendanceouest @Tendanceouest76 @76actu @SuccabEric @vernon45 @udupc14 @defenseaxessud1 #Operation #GaletteDesRois dans le #3123 ce soir!Merci pour le #Corail de ce soir,juste top pour poser la galette!#convivialite et #partage #epiphanie réussie! pic.twitter.com/s0nOp5MvjT — UsagerSNCF - #ADURN (@UsagersSNCF) 7 janvier 2019

Et l'ADURN, qui a été créée pour défendre les usagers du rail entre Rouen et Paris, coordonne régulièrement l'organisation de ces événements. "Ça crée du lien et il y a des affinités qui se développent entre les passagers." Ils sont un peu plus d'une dizaine à être le "noyau dur" des habitués de cette ligne pour des raisons professionnelles.

Pas le bon train pour Noël

Ces événements festifs sont désormais bien connus des réguliers et même des équipes de la SNCF. Pour Noël, plusieurs associations normandes se sont concertées pour organiser ensemble un apéro, mardi 18 décembre 2018. "On avait décoré notre compartiment et tout le monde a rapporté quelque chose", détaille Karine Courteaud. Seul problème, pas de Corail à cette heure comme d'habitude mais un autre train moins confortable et, du coup, moins adapté à cet apéro. "J'ai quand même reçu un message personnel de la direction intercité pour s'excuser du matériel qu'on avait eu", explique surprise Karine Courteaud.

Pas de problème cette fois pour partager la galette puisque les usagers ont bien eu le droit à un Corail.