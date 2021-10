Hors Normandie. Tanguy de retour chez ses parents, 18 ans après

Attendue le 10 avril au cinéma, la comédie "Tanguy, le retour" dévoile un premier teaser de quelques secondes reprenant une scène iconique et l'affiche du premier volet sorti en 2001. Eric Berger, Sabine Azéma et André Dussollier ont repris, 18 ans plus tard, leur rôle, toujours dirigés par Etienne Chatillez