On ne choisit pas sa famille : la nouvelle comédie de Christian Clavier

Impossible d'évoquer le duo (pourtant improbable) Christian Clavier - Jean Reno sans voir déferler dans votre mémoire réactive quelques images cultes des "visiteurs".

Christian Clavier, réalisateur, prend le risque de reformer ce duo dans sa nouvelle comédie "On ne choisit pas sa famille" (clin d'oeil au superbe titre de Maxime Leforestier ? Ou manque d'imagination...) sur les écrans le 9 novembre prochain.

Les ressorts comiques sont-ils épuisés ou bien Christian Clavier a de la réserve et se révèle créatif ?

Vous en jugerez !

Voici l'histoire, pour ne pas écrire le pitch :

Vivant largement au dessus de ses moyens, César Borgnoli, concessionnaire de voitures italiennes, est au bord de la ruine. Sa soeur Alex, qui vit en couple avec sa compagne Kim, lui propose de sauver le garage familial en lui mettant un marché en mains. César doit se faire passer pour le "mari" de Kim afin d'aller adopter légalement en Thaïlande la petite Maï, une adorable fillette de 5 ans, que le couple de femmes désire accueillir plus que tout au monde.

César s'imagine partir pour un week-end joignant l'utile à l'agréable...

Mais, entre lui et Kim, sa "nouvelle femme", le courant ne passe pas vraiment. Ajoutons à cela la police locale, les triades chinoises et quelques têtes de poissons farcis... le week-end prend vite l'allure d'un cauchemar.

D'autant plus qu'à peine arrivé à l'aéroport, le faux couple est accueilli par le docteur Luix, le médecin de l'orphelinat, un veuf neurasthénique et de mauvaise humeur, très attaché au mariage traditionnel ainsi qu'à la petite Maï.

Le scrupuleux médecin va accompagner dans leur périple César et Kim pour s'assurer qu'ils sont bien les parents parfaits pour la petite fille, et surtout pour vérifier qu'ils forment bien un vrai couple...

Devant le spectacle de ce couple improvisé et toujours en désaccord, le docteur Luix va de stupéfaction en étonnement, jusqu'au jour où il tombe en arrêt devant la ravissante Alex qui arrive à Bangkok pour sortir son frère de prison...

Découvrez la bande annonce :