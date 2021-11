Port de Cherbourg : Une filière de trafiquants espagnols

En moins d'un mois, deux ressortissants espagnols ont donc été arrêtés à Cherbourg. Alors qu'ils tentaient de prendre le ferry pour rallier l'Irlande, les douaniers ont mis la main sur plusieurs kilos de cannabis cachés dans leurs véhicules.

Ce type de trafic n'est toutefois pas une nouveauté. L'Irlande constitue une destination de choix pour les narcotrafiquants. Chez nos voisins, le cannabis est plus recherché et se vend bien plus cher qu'en France. Et puis, Cherbourg est un lieu de passage très pratique puisque le port dessert l'Irlande sans escale.

La nouveauté, en revanche, c'est l'origine des passeurs de drogue. A la fin 2011, ils venaient en majorité d'Europe de l'Est. Cette fois-ci, il s'agit de ressortissants espagnols. Une tendance qui pourrait s'expliquer par la crise que traverse le pays. Or, le trafic de stupéfiants rapporte au moins plusieurs milliers d'euros au passeur qui réussit.

Les douaniers ont reçu la consigne d'être plus vigilants lorsqu'ils croisent des véhicules espagnols à la gare maritime cherbourgeoise.