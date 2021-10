Mont-Saint-Aignan. L' ASRUC de Mont Saint Aignan : du sport pour la santé

Rugby féminin (Seine-Maritime), tennis avec les jeunes espoirs français, le hockey sur gazon, musculation. L'association Rouen université club (Asruc) de Mont-Saint-Aignan propose une multitude d'activités sportives à ses adhérents. Mais ce qui fait la spécificité de l'Asruc, c'est la création d'une section " Asruc-Santé ". Depuis octobre 2017, l'Asruc crée sa section “Santé” pour permettre aux patients de pratiquer une activité physique adaptée en fonction de leurs besoins et des prescriptions du médecin. Le docteur Sophie Carpentier présidente de cette section nous précise " nous avons pu déjà observer en quelques mois une diminution de 30 % des risques de récidive dans de sérieuses pathologies. Elle ne remplace pas les traitements mais diminue la prise de médicaments notamment dans le cas d'hypertension, du processus de vieillissement et de nombreuses autres pathologies… Le processus est déclenché par le médecin traitant et deux éducateurs se chargent d'orienter et de répondre ainsi aux souhaits des personnes en fonction de leur pathologie, de leurs possibilités et leurs goûts, cela en construisant un protocole individualisé ".

Le but est donc de promouvoir l'accès à la santé, par le sport. Chaque adhérent est donc suivi par un programme personnalisé, et des coachs compétents dans les activités physiques adaptées. Les médecins traitants sont informés des résultats scientifiques de leurs patients. L'Asruc Santé bénéficie de nombreuses infrastructures, dont plus de 25 gymnases, salles ou terrains de sport. Au fil des mois, les adhérents, en fonction de leur progrès, peuvent alors intégrer les différentes sections déjà existantes à l'Asruc (tennis, hockey sur gazon, tir à l'arc, danse, sport et culture, gymnastique, et bien d'autres encore…).

Asruc – vacances

Sophie Carpentier ajoute : "Cette section s'adresse aussi aux personnes qui sortent d'un séjour à l'hôpital pour rétablir un lien social par la pratique d'un sport, en dehors du milieu médical. Elle permet de lutter contre la sédentarité, le fléau actuel et de retisser ce lien social. Par ailleurs elle propose une structure "Asruc – Vacances" aux enfants, pour lutter contre l'obésité."

"Pour l'instant, cette section comporte une cinquantaine d'adhérents qui, précise le docteur, ont déjà vu une nette amélioration des paramètres de qualité de vie au niveau de pathologie multiples, cancer, lombalgie, surpoids…"

ASRUCComplexe Sportif Maurice Jacqueline37, Rue de la Croix Vaubois76130 Mont Saint AignanTél : 02.35.76.04.51