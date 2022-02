Alençon. Alençon : finale Grand Ouest de rugby féminin à 10

Pour leur dixième anniversaire, les " Gazelles d'Alençon ", club de rugby féminin qui regroupe des joueuses d'Alençon, Flers, Argentan et L'Aigle (Orne) a obtenu l'organisation des finales féminines Grand Ouest de rugby à 10.

Finale de rugby féminin

On est loin de ce que l'on voit à la télé dans le Top 14, c'est un sport d'évitement, explique Agnès Reverdy, vice-présidente du Rugby-Club d'Alençon, en charge du féminin pour la Ligue de Normandie :

Agnès Reverdy

Dimanche de finale à Alençon (Orne). - Les Gazelles d'Alençon

10 équipes de la Supra Ligue Grand Ouest

10 équipes : Quevilly-Bernay-Dieppe (Normandie) / Arcay (Centre) / Angers (Pays de la Loire) / Saumur-Seiches (Pays de la Loire) / Saint-Brieuc (Bretagne) / Saint Malo (Bretagne) et en poule Espoir Pontlieu, Clisson-Les Herbiers, Sancoins et Déols, s'affronteront dans des matches de chacun 20 minutes, entre 10h et 17h.

Le stade Yves du manoir accueillera cette compétition. - Les Gazelles d'Alençon.

Du rugby à X

Si au niveau national les effectifs sont en augmentation dans le rugby féminin, le passage d'un championnat à 7, à des équipes à 10, a posé quelques problèmes aux clubs ruraux dont certains ont dû apprendre à travailler ensemble pour pouvoir aligner suffisamment de joueuses.

3 équipes du grand ouest iront en phase finale nationale. - Les Gazelles d'Alençon

Une première à Alençon

Une quarantaine de bénévoles du club ornais sont donc au travail pour accueillir cet événement, qui est une première à Alençon. Agnès Reverdy :

Agnès Reverdy

Finale féminine Grand Ouest de rugby à X au stade Yves du Manoir (près de la plaine des sports) à Alençon (Orne) dimanche 14 avril 2019, de 10h à 17h. Entrée gratuite, restauration sur place.

