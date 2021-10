Caen. Football (Mercato) : Aly N'Dom arrive à Caen, Stef Peeters repart en Belgique 

Stef Peeters à Zulte Waregem

L'annonce a été faite par le site belge voetbalbelgie.be en début d'après-midi, ce vendredi 4 janvier 2018 et devrait être confirmée dans les prochaines heures par les clubs concernés. Le milieu de terrain du SM Caen Stef Peeters, va être prêté avec option d'achat pour six mois au club de Zulte Waregem, actuel 13e de Jupiler League. Arrivée en juin 2017 en Normandie, Peeters aura disputé 27 matchs sous le maillot caennais.

Le président de Reims officialise N'Dom...

Plus cocasse encore qu'une annonce par la presse, c'est carrément un président qui a annoncé un départ. Ce vendredi après midi 4 janvier 2019 en début d'après-midi, Jean-Pierre Caillot le président du Stade de Reims a officialisé le départ de son milieu de terrain Aly N'Dom en annonçant qu'il quittait le club champenois pour s'engager avec Caen. Ce joueur était fortement pressenti depuis hier, reste à savoir s'il s'agira d'un prêt ou d'un transfert définitif.

Fabien Mercadal le coach normand, en avait d'ailleurs parlé en conférence de presse, hier jeudi 3 janvier 2019. Aly N'Dom en trois saisons et demi à Reims a disputé 70 matchs sous le maillot rouge et blanc en position de milieu de terrain défensif.