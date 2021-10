Caen. Football (Ligue 2) : Jessy Pi s'engage avec le SM Caen

Après Anthony Gonçalves, Arnold Isako et Pape Diaw, le Stade Malherbe de Caen tient sa quatrième recrue du mercato estival en la personne de Jessy Pi.

Formé à l'AS Monaco, non loin de Manosque son lieu de naissance, le Sudiste a découvert le monde professionnel dès 2013 avec l'AS Monaco. Mais barré par un concurrence certaine en Principauté, Pi rejoint ensuite Troyes pour deux saisons pleines (37 et 38 matchs) puis rallie Toulouse (L1) où il joue moins (16 matchs en 2017). C'est alors que Brest s'intéresse à ce milieu de terrain et en obtient le prêt pour deux saisons, dont la dernière qui vient de s'écouler où Jean-Marc Furlan l'a utilisé à 21 reprises dans l'opération montée des Bretons.

150 matchs professionnels à 25 ans

Pour Fabrice Clément le président du SM Caen qui s'est exprimé sur le site officiel du club, "ce transfert est dans la continuité de ce que l'on cherche à faire pour la saison prochaine, ce joueur correspond totalement à nos attentes, autant sur un plan technique mais aussi humain". Yohan Eudeline le directeur sportif, décrit comme "un joueur à l'aise techniquement et qui est capable de se projeter assez facilement".

Jessy Pi s'est engagé jusqu'en 2021 avec le SM Caen.