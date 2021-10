Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du lundi 7 janvier

BÉLIER

Les astres vous incitent à modifier un peu votre fonctionnement. Tout cela pour toujours plus progresser dans la qualité et la réactivité. Toute remise en cause est en règle générale positive.

TAUREAU

Votre secret : ne pas trop vous poser de question. Les misères, il est vrai sont toujours passagères. Pour le moment tout va pour le mieux.

GÉMEAUX

Quelques reconnaissances bien méritées. Vous vous en êtes donné du mal ces dernières semaines afin de contenter tout votre petit monde. Vous y êtes tout simplement parvenu.

CANCER

Journée de calme relatif. Il faut un peu remettre les activités en route. Conservez tout de même votre âme d'enfant. Noël est loin mais votre cœur reste attentif aux autres.

LION

Malgré les apparences, vous êtes un " dur à cuire ". Croire l'inverse serait une erreur magistrale. Vous avez un instinct de vie phénoménal. C'est pour cela que vous tenez tête à tout le monde.

VIERGE

Vous laissez planer un vent de mystère vous concernant. Vous ne souhaitez pas étaler votre vie privée. Pour vivre heureux restons cachés. Votre vitalité fait des envieux.

BALANCE

Vous mettez tout le monde d'accord, vous savez faire l'unanimité. Vous régnez en personnage exceptionnel, hors-série. Quel fin stratège.

SCORPION

Votre rêve : dynamiter les idées reçues et créer du neuf. Ce début d'année vous incite à reléguer dans des cartons tout ce qui est poussiéreux et obsolète.

SAGITTAIRE

Vous porterez le flanc à la critique. On ne peut pas avoir que des disciples. La critique est facile. Vous faites de votre mieux. Les chiens aboient, la caravane passe.

CAPRICORNE

Il vous faudra du sang froid et des nerfs d'acier pour faire face à des obligations familiales. Un véritable jeu d'échecs.

VERSEAU

Vous ne croyez pas au hasard, c'est pour cela que vous prenez toujours le taureau par les cornes. L'énergie ne manque pas. Exigent sans être sévère.

POISSONS

Journée sans trop d'éclats, peut-être l'envie de vous poser. Réfléchir ou vous laisser bercer tout simplement. Le domaine affectif est plutôt bien aspecté.