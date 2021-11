LFB : Play-off ou challenge round pour Mondeville ?

Hasard du calendrier, cette rencontre constitue un véritable "quart de finale" de play-off puisque le vainqueur est assuré de terminer quatrième. Derrière Bourges, Montpellier et Challes-les-Eaux, qualifiés de longue date pour les demi-finales du championnat de France le 18 avril, un dernier ticket reste à prendre.

Les principales protagonistes ont entretenu le suspense samedi 7 avril en remportant leur avant-dernière rencontre. Basket Landes n'a fait qu'une bouchée d'Aix-en-Provence quand Mondeville s'est joliment rassuré à Arras (59-75). "On s'est rendu le match à peu près facile, apprécie Hervé Coudray. On a contrôlé ce qu'on voulait contrôler." Mondeville part avec les faveurs des pronostics contre Basket Landes. En cas de défaite, les Mondevillaises seraient reversées en Challenge Round, compétition qui délivre un ticket européen et débute le 17 avril.