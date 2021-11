LFB : Mondeville valide son billet pour le Top 4

En début de saison, les Mondevillaise peinaient à se trouver un objectif concret, alors que le groupe avait été largement remanié durant l'été. Elles auraient d'ailleurs certainement signé d'emblée, si leur avait été proposée l'éventualité de terminer la saison régulière en quatrième position. "Depuis cet hiver, quand on a vu qu'on se maintenait à cette quatrième place, on s'est dit qu'il fallait s'y accrocher", expliquait Laetitia Kamba, un large sourire aux lèvres après la victoire de l'USOM sur Basket Landes (58-49), ce mercredi 11 avril.



"Le public aime les match à enjeu. Nous aussi. Ils nous ont porté et on finit la saison dans le Top 4, c'est génial", s'enthousiasmait la meneuse, Ingrid Tanqueray, auteur de 14 points hier. Ce succès acquis sur Basket Landes a donc permis de conforter une quatrième place au classement, synonyme de qualification pour les demi-finales du championnat de France et de billet pour une coupe d'Europe l'an prochain. En cas de défaite, ce sont les joueuses originaires de Gascogne qui auraient pris la place des Mondevillaises.



