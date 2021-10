Rouen. Hockey sur glace : les Dragons terminent mal l'année à Amiens

Ils ne se sont pas offert le plus beau des cadeaux de Noël. Le dimanche 30 décembre 2018, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ont concédé leur deuxième défaite de la saison en Ligue Magnus. Après 28 journées de championnat, le bilan du solide leader n'est pas entaché par ce revers. Mais les Rouennais regretteront forcément de s'être inclinés sur la glace du voisin et rival amiénois (4-3 après prolongations).

Rouen a mis du temps à démarrer...

D'entrée de match, les locaux prennent d'assaut la cage rouennaise et inscrivent un premier but après moins de deux minutes de jeu par Rudy Matima, à la conclusion d'une longue présence en zone offensive (1-0). La réaction normande tarde à arriver et l'égalisation intervient après 18 minutes de jeu, en supériorité numérique, par Loïc Lampérier (1-1).

Au retour de la pause, ce sont les Rouennais qui prennent le jeu à leur compte et l'avantage, encore une fois en supériorité numérique par Loic Lampérier (2-1), avant de creuser l'écart par Michel Miklik (3-1). Néanmoins, les Jaunes et Noirs ne parviennent pas à conserver ces deux buts d'avance et encaissent la réduction du score à moins d'une minute du buzzer par Kevin Da Costa (3-2).

... et a lâché en fin de partie !

Le troisième tiers est à l'avantage des Gothiques, qui poussent pour égaliser. Alors que les Rouennais encaissent deux pénalités, les Amienois profitent de ces deux minutes à cinq contre trois pour revenir à hauteur par Joey West, à trois minutes de la fin du match (3-3). En prolongations, c'est ce même Joey West qui punit les Dragons en supériorité numérique et donne la victoire aux pensionnaires du Coliséum.

Malgré cette défaite, les joueurs de Fabrice Lhenry restent solidement en tête du championnat avec toujours neuf points d'avance sur Grenoble. Ils auront l'occasion de se reprendre dès le mercredi 2 janvier 2018 contre les Pionniers de Chamonix, pour le premier match de l'année sur l'Ile Lacroix.