Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen se qualifient pour la finale !

Les Dragons de Rouen poursuivent leur montée en régime. Menés 2 à 1 dans leur demi-finale face à Amiens, les Rouennais ont inversé la tendance pour finalement remporter la série 4 victoires à 2. Le vendredi 16 mars 2018, ils ont terminé le travail avec sérieux pour sceller leur qualification pour une troisième finale d'affilée.

Le match 6 a pourtant mal commencé, puisque ce sont les Gothiques d'Amiens qui ont ouvert le score sur leur première supériorité numérique du match par Tommy Giroux. Les supporters des Jaunes et Noirs pouvaient s'inquiéter puisque l'équipe qui avait ouvert le score avait remporté tous les matches depuis le début de cette série très serrée. Autre statistique en défaveur des Normands, leur incapacité à marquer en supériorité numérique depuis le début des play-off.

Un powerplay enfin efficace

Heureusement pour les protégés de Fabrice Lhenry, ils ont été capable de renverser ces deux tendances en marquant trois buts en l'espace de six minutes grâce à Nicolas Deschamps, David Wolhberg et Alex Aleardi (3-1). Solides défensivement malgré une réduction du score de Trabucco, les Normands n'ont pas craqué pour valider leur qualification sans passer par un septième match décisif.

En finale, ils retrouveront Grenoble ou Bordeaux, qui se départageront dans un match 7. Ils ont donc déjà l'assurance d'avoir plus de temps de repos et de préparation pour le premier match, qui se jouera le vendredi 23 mars 2018.

Florian Chakiachvili : "La victoire le jour de mon anniversaire ce n'est pas le plus important, le plus important c'est la victoire. On voulait vraiment éviter un 7ème match parce qu'à chaque fois les matches contre Amiens sont indécis. On est content d'avoir enfin trouvé la solution en powerplay, on gagne le match grâce à ça donc c'est de bonne augure pour la suite. Pour la finale, honnêtement, je n'ai pas de préférence, dans les deux cas ça sera une série longue et compliquée."

Fabrice Lhenry : "Je suis très heureux du résultat. Cela a encore été un match très serré et compliqué. Amiens est mieux rentré dans le match que nous, ils avaient plus d'intensité. Ils ont réussi a marquer en powerplay, on a eu une bonne réaction dans le 2ème tiers où justement on a réussi a marquer par deux fois en powerplay, ce qui n''était pas arrivé pendant la série. Dans le 3ème, on a plus défendu donc moins créé offensivement. On n'a pas paniqué, on n'a pas pris de risques, on a sorti le palet par les vitres comme eux le faisait pour conserver l'avance. Les joueurs vont avoir un peu de repos maintenant pour récupérer. Ce soir il n'y a pas eu la manière mais seul le résultat compte. Honnêtement, je préférerai jouer contre Bordeaux pour avoir l'avantage de la glace."

