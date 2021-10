Rouen. Hockey sur glace :  direction les demi-finales de Magnus pour Rouen ! 

Doucement mais sûrement, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) s'en rapprochent. En écartant les Ducs d'Angers le vendredi 2 mars 2018, les Rouennais ont fait un pas de plus vers un nouveau titre en Ligue Magnus. Forcément, les marches qu'il reste à gravir sont les plus hautes. Mais les Dragons passent les écueils les uns après les autres, sans broncher. Fabrice Lhenry avait pour été clair avant de recevoir Angers pour le match 5 des quarts de finale : hors de question de perdre et de rajouter un voire deux matches au calendrier. Ses joueurs l'ont entendu avec "une bonne première période et cinq premières minutes excellentes dans le deuxième", selon le coach des Jaunes et Noirs. Une impression retranscrite au tableau d'affichage avec une avance de trois buts dès la 25e minute grâce à des buts de Colotti, Aleardi et Guttig.

Un derby en demie ?

Si les Rouennais ont ensuite levé le pied et laissé Angers revenir à 3-2, ils ont maitrisé leur fin de match pour valider leur qualification (4 à 1 dans la série). Pour le moment, Rouen rejoint Bordeaux parmi les qualifiés pour les demi-finales. Si les deux autres équipes ne sont pas encore connues, Fabrice Lhenry affiche déjà sa préférence avant même le tirage au sort : "Honnêtement, je souhaiterais Amiens, parce que c'est proche. Ça éviterait des longs déplacements et la fatigue dans le bus... Et puis ça ferrait des beaux derbys, ça fera une bonne ambiance pour nos supporters et c'est bien pour les joueurs de jouer dans des patinoires pleines."

Quel que soit l'adversaire, les Dragons retrouveront la glace le vendredi 9 mars 2018 pour le premier match des demi-finales de Ligue Magnus.