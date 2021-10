Caen. Quelles prévisions météo et route pour cette fin d'année 2018 ?

Un week-end mitigé s'annonce en Normandie avec les prévisions météorologiques de Météo France. Au programme : du gris samedi 29 décembre et dimanche 30 décembre 2018 et le retour du soleil lundi 31 décembre 2018.

Samedi 29 décembre

C'est un samedi plutôt gris qui est attendu en Normandie. La pluie accompagnera la Seine-Maritime le matin tandis que du brouillard sera présent partout ailleurs en Normandie. Ce brouillard sera toujours présent l'après-midi où les températures seront basses, de quatre degrés à Alençon (Orne) jusqu'à neuf degrés à Cherbourg (Manche).

Pluie et brouillard attendus samedi matin en Normandie - Météo France

La pluie cessera samedi après-midi en Normandie mais les températures demeureront basses - Météo France

Les conditions de circulations seront, quant à elle, bonnes dans toute la région avec du vert partout selon Bison Futé.

Les prévisions de circulation de samedi - Bison fûté

Dimanche 30 décembre

L'Orne, l'Eure et la Seine-Maritime seront sous le brouillard dimanche matin et celui-ci persistera l'après-midi. Comme la veille, c'est à Cherbourg que les températures seront les plus agréables, avec 12 degrés indiqués sur le thermomètre. Les conditions de circulation sur les routes devraient, elles, être au beau fixe.

L'Orne, l'Eure et la Seine-Maritime seront sous le brouillard dimanche matin - Météo France

Le brouillard persistera dans l'Est de la région - Météo France

Bison Futé voit tout vert dimanche - Bison fûté

Lundi 31 décembre 2018

Selon les prévisions de Météo France, la dernière journée de 2018 devrait être plutôt agréable avec du soleil accompagné de nuages un peu partout sur le territoire normand. Il fera de six à neuf degrés le matin. Quelques nuages s'installeront dans l'Eure et en Seine-Maritime l'après-midi mais le réveillon du nouvel an ne devrait pas être pluvieux.

Les éclaircies seront de retour lundi matin - Météo France

Les températures, lundi après-midi, seront plus élevées que la veille - Météo France

Pas de pluie prévue pendant la soirée de la Saint-Sylvestre - Météo France