Hors Normandie. Quels sont les cadeaux les plus revendus ?

Cadeaux non désirés, articles en double… Les fêtes de Noël sont à peine passées que certains cadeaux vont déjà changer de main. Les sites d'e-commerce ont déjà pu établir un premier hit-parade des cadeaux les plus revendus.

Concernant les jeux vidéo, ce sont les titres les plus vendus qui sont aussi les plus revendus, ainsi on peut retrouver Fifa 19, Call of Duty Black Ops IV, Red Dead Redemption 2 ou encore Assassin's Creed Odyssey truster les petites annonces. Au rayon smartphone Apple cartonne avec la présence de l'I Phone 7 et de l'Iphone X dans le top 3 des meilleures reventes, le Samsung Galaxy S8 complète le podium.

Au rayon librairie les deux derniers prix Goncourt (Nicolas Mathieu et Éric Vuillard) dominent le classement, tandis que dans les bacs à cds ce sont deux légendes disparues récemment Johnny Halliday et Charles Aznavour qui sont en tête.

Les jeux de société Monopoly tricheurs et Burger Quiz figurent également aux palmarès alors que les Cookéo et les machines Nespresso paraissent d'avantage sur les plateformes d'e-commerce que sur les étagères.

Le site Rakuten France (ex-Priceminister) prévoit, lui, plus de 3 millions de mises en vente jusqu'au début des soldes.

A LIRE AUSSI.

Le Black Friday, cette année, (vraiment) tout le monde s'y met

Ces entreprises havraises qui se lancent dans le e-commerce