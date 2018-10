Ces entreprises havraises qui se lancent dans le e-commerce

Et si on achetait notre pain ou notre fromage sur Internet ? On n'en est pas encore là mais de plus en plus de boutiques se lancent dans le e-commerce. C'est d'ailleurs l'un des thèmes abordés lors de la semaine de la PME à la Chambre de commerce et d'industrie Seine-Estuaire, du mardi 16 au jeudi 18 octobre 2018, au Havre (Seine-Maritime).

Amazon a saisi l'occasion en proposant sa Marketplace qui permet aux entreprises de vendre leurs produits sur son site Internet. La papeterie Neveu au Havre et Beard'up se sont lancées sur le site. On peut donc retrouver leurs produits sur Amazon. Reportage :

Pour l'instant, en France, seule une petite entreprise sur cinq pratique le e-commerce. "C'est en deçà de nos voisins européens, explique Élise Beuriot, responsable de la Marketplace d'Amazon France. Ce qui veut aussi dire qu'il y a énormément d'opportunités pour faire croître le chiffre d'affaires de nos entreprises françaises."

Cela peut s'expliquer par l'arrivée plus tardive d'Amazon en France qu'en Allemagne ou en Angleterre mais "on a aussi des progrès à faire sur la façon dont on explique l'opportunité que cela peut être".

Reste toujours la problématique de la proximité, des centres-villes qui se vident mais "les boutiques n'ont pas disparu et tant mieux, assure le responsable de chez Amazon. Les Français cherchent les deux : le contact avec le commerçant pour un certain type d'achat et de moment mais aussi du choix, des produits disponibles pour un autre type d'achat et aujourd'hui, des clients qui sont 100 % l'un ou l'autre, c'est de plus en plus rare."

Plus de choix pour les clients

Dans cette offre, Amazon aussi y trouve son compte puisque cela permet de proposer plus de choix à ses clients. "On a trois piliers : le choix, la disponibilité et le prix, indique Élise Beuriot, et en ouvrant notre Marketplace, on va forcément s'améliorer sur ces trois piliers."