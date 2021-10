Le-Havre. Le Havre : votre sapin devient compost

Au Havre (Seine-Maritime), la ville met en place 36 points d'apport volontaire pour collecter les sapins de Noël de ses administrés. Il n'est plus possible de laisser son conifère sur le trottoir. En 2017/2018, cette méthode de collecte a permis de récupérer 3 577 sapins.

Des sapins recyclés en compost ou sous forme de paillage

Sur le Havre, vous avez deux possibilités pour vous séparer de votre sapin de Noël.

• Apporter son sapin dans l'un des deux centres de recyclage (Havre-Nord, rue Capuchet et Havre-Sud, rue Paul Lagarde). Il sera transformé en compost.

• Déposer son sapin dans l'un des 36 points de collecte entre le 24 décembre 2018 et le 1er février 2019. Il sera broyé et réemployé sous forme de paillage dans les massifs de la ville.