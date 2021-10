Criquetot-l'Esneval. Pays de Caux : les coquilles d'huîtres se trient

Nous sommes nombreux à consommer des huîtres, des coquilles-saint-jacques, des bulots, des bigorneaux ou des moules pendant les fêtes de fin d'année. On ne le sait pas forcément, mais leurs coquillent peuvent se recycler. La communauté de communes de Criquetot-l'Esneval (Seine-Maritime) et le Syndicat mixte de traitement et valorisation des déchets incitent les habitants de ce territoire du Pays de Caux de trier les coquilles.

Trier les coquilles

• Moules

• Huîtres

• Coquilles-saint-jacques

• Bulots, bigorneaux…



Ne pas trier

• Rince-doigts, citrons

• Serviettes en papier

• Carapaces de crabes

• Têtes de langoustines

• Crevettes et autres crustacés

• Restes de mollusques



Les points de collecte

• La déchèterie de Criquetot-l'Esneval (du 24 décembre 2018 au 6 janvier 2019)

• 26 décembre 2018 et 2 janvier 2019 au marché de Gonneville et à l'atelier municipal de Heuqueville au pied de la cabane à cartons

• 27 décembre 2018 et 3 janvier 2019 sur le marché d'Etretat suivi d'un ramassage hippomobile pour les professionnels de la restauration.