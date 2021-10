Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen reprennent par une victoire face à Gap

Après une pause de 15 jours sans match, les Dragons de Rouen ont repris le chemin de la Ligue Magnus avec une 24è victoire lors de la 25è journée sur le score de 5-1 face aux Rapaces de Gap sur la glace de l'Ile Lacroix ce dimanche 23 décembre 2018.

La patinoire pleine à craquer pour ce dernier match avant Noël voyait les Jaunes et Noirs (exceptionnellement avec un maillot vert de Noël) et les Gapençais se quittaient à la fin du premier tiers sur le score nul et vierge de 0-0.

Sur une glace loin d'être d'une qualité exceptionnelle, les Rouennais peinaient à développer du jeu et se faisait punir sur un but signé Adam Kambeitz alors que Matija Pintaric semblait masqué sur le lancer 1-0. Il ne fallait pas attendre pour voir la réaction des Normands qui venait d'un bon lancer d'Alex Aleardi quinze secondes plus tard qui provoquait un magnifique lancer de peluches sur la glace au profit du secours populaire 1-1.

Toujours à égalité à la fin du 2è tiers, les joueurs de Fabrice Lhenry allait accélérer dans la rencontre et prendre l'avantage en supériorité numérique sur un rebond relâché par Jordon Cooke sur un lancer de Nicolas Ritz bien transformé par Joël Caron 2-1. Les Rouennais allaient doubler cet avantage sur la supériorité numérique qui suivait cette fois par Alex Aleardi pour le doublé 3-1.

Désormais dominateur au score, le leader de la Magnus ne s'arretait pas là et c'est je jeune Enzo Cantagallo qui allait inscrire son premier but de la saison 4-1. Le coach gapençais Luciano Basile allait tenter le tout pour le tout en sortant son gardien mais la légende Marc-André Thinel inscrivait le 5è et dernier but en cage vide 5-1.

Grâce à ses trois points dans cette rencontre, Marc-André Thinel dépassait le record du nombre de matchs disputés pour un Dragon et dépassait la barre des 800 points sur les bords de Seine.

Fabrice Lhenry: " j'avais dit que c'était important de se remettre en mode match tout de suite parce Gap avait déjà du rythme avec son match à Amiens et on a eu du mal à le faire au premier tiers. Au 2è c'était mieux et au 3è on a vraiment monté notre niveau de jeu et la victoire est un beau cadeau de Noël pour tout le monde. "

Marc-André Thinel: " c'est une statistique personnelle mais je ne remercierai jamais assez tous les gens qui sont passés depuis 14 ans, les anciens et les nouveaux coéquipiers qui ont fait du bon boulot pour que je marque des points. Je ralenti un peu mais j'essaye toujours d'aider l'équipe le plu possible même si malheureusement ce n'est pas en bloquant des tirs ou en me sacrifiant à chaque match parce que je pense pas que je ne tiendrai le coup (rire) donc j'essaye plutôt de faire des points. D'année en année je me demande quand sera la dernière même encore à l'heure actuelle mais on continue de gagner donc ça me facilite les choses. Alex aime bien jouer avec le casque doré, donc ça ne me gène pas de lui laisser. C'est cool à avoir mais ça m'a jamais vraiment importé. A 37 ans j'ai plus besoin de ça et lui si ça le rend heureux et si ça le fait performer comme il a fait ce soir tant mieux, je vais lui laisser (rire) ".

Les Dragons de Rouen prendront donc la route le jour de Noel pour se rendre à Lyon pour le match de la 26è journée mercredi 26 décembre 2018.