Franck Dumas : "On est loin d'être perdus"

Le Stade Malherbe Caen défie Bordeaux demain pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Des Caennais mal en point à huit matchs de la fin de la saison, puisqu’ils sont actuellement premiers relégables. En conférence de presse ce vendredi 6 avril, le coach caennais Franck Dumas a fait savoir que la position de son équipe au classement est une bonne source de motivation.Ecoutez-le dans notre player ci-après.

Du côté de l’effectif, le coach bas-normand enregistre le retour dans le groupe de Nicolas Seube et de Jerry Van Dam. Pour combler les absences, Franck Dumas mise également sur le jeune Emeric Dudouit. Grégory Proment et Aurélien Montaroup, suspendus, sont contraints d’en sortir. Romain Hamouma et Livio Nabab sont blessés, quant au jeune Mbaye Niang, il faudra encore patienter pour le revoir en Ligue 1. Juge "trop juste physiquement", il jouera avec la réserve ce week-end.

Caen-Bordeaux, un match à suivre ce dimanche sur Tendance Ouest et tendanceouest.com à partir de 16h45.

