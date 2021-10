Ski: 6e victoire cette saison pour Shiffrin, lors du Géant de Couchevel

Un magasin dans le centre du très chic Courchevel propose d'acquérir un yacht pour une somme à 7 chiffres. Mikaela Shiffrin serait elle plutôt du style hors bord qui fend les vagues, ce qu'elle a fait en 2e manche.

Bien placée à 8/100e de Viktoria Rebensburg après le premier tracé, l'Américaine a ensuite mis le turbo sur un parcours raccourci à cause des chutes de neige sur la station savoyarde, pour finalement devancer l'Allemande de 14/100e.

Shiffrin a bien fait de "se reposer" en début de semaine et de ne pas participer à l'étape de vitesse de Val Gardena (Italie), après un impressionnant enchaînement de courses (5 disputées sur 2 continents en moins de 10 jours).

"Je me suis bien reposée. Plus que prévu même parce que j'avais mal au dos après le slalom parallèle de Saint Moritz, ce qui m'a empêché de m'entraîner comme je le souhaitais, me laissant plus de repos", avait-elle déclaré à l'AFP jeudi.

Résultat, elle remporte déjà sa 6e course de la saison sur 10 disputées (3 slaloms dont un parallèle, deux super-G et donc un géant), la 49e victoire de sa carrière à seulement 23 ans, et s'envole au classement général de la Coupe du monde dont elle est double tenante du titre.

Le podium est complété par Tessa Worley à 33/100e, un résultat heureux pour la Française qui revient tout juste d'une blessure au genou droit.

Après être tombée le 2 décembre lors du super-G de Lake Louise (Canada), Worley a du observer une période de repos pour soigner une micro-fissure au ménisque externe du genou droit, manquant deux étapes de Coupe du monde, mais pas de géant, sa spécialité.

Worley n'a repris le ski que mercredi mais ses acquis et son expérience de double championne du monde du géant (2013 et 2017) lui ont permis d'accrocher le podium, malgré des conditions de visibilité dégradées en 2e manche qui ne permettaient pas aux skieuses de profiter de la vue sur le massif de la Vanoise.

Courchevel accueille un slalom samedi à partir de 09H30 GMT.

