Avranches. Gasoil sur la route : accidents en série sur le contournement d'Avranches

À l'heure de l'embauche, ce vendredi 21 décembre 2018, une série d'accidents s'est produite sur le contournement d'Avranches (Manche). La faute à des traces de gasoil sur la chaussée.

Un premier accident a mis en cause une seule voiture, causant des blessures légères pour une femme de 63 ans.

Vingt-cinq pompiers mobilisés

Quelque temps plus tard, un second accident impliquant trois véhicules et sept personnes s'est produit au même endroit. Deux femmes, âgées de 35 et 27 ans, ont été prises en charge par les pompiers pour des blessures légères.

Enfin, un troisième accrochage a mis en cause un seul véhicule avec quatre personnes à bord. Là aussi, une femme, âgée de 35 ans, a été blessée.

Les blessés ont été admis au centre hospitalier d'Avranches. Au total, vingt-cinq sapeurs pompiers ont été mobilisés.