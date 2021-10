Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 26 décembre

BÉLIER

Les voyages sont particulièrement bien aspectés. Ainsi vous aurez le bon d'organiser des vacances réussies à plus ou moins longue échéance.

TAUREAU

La lumière générée par votre intelligence va vous permettre de mettre fin à un conflit judicieusement. Rien ne sert de montrer les poings. Quelques paroles apaisantes suffisent.

GÉMEAUX

Fin sommelier ou cuisinier, vous saurez soigner particulièrement vos invités. Vous êtes tellement heureux en satisfaisant ceux que vous aimez.

CANCER

Vous êtes à l'aurore d'une période particulièrement faste sur le plan affectif. Soyez attentif à l'être aimé.

LION

Un peu stressé à propos de quelques problèmes financiers latents, les astres vous conseillent un peu de patience. Rien de grave au fond.

VIERGE

Vous allez vous reposer et vous avez bien besoin. Demain vous serez en pleine forme et prête à vous lancer dans de nouvelles aventures.

BALANCE

Vous serez assez surpris par le langage de certaines personnes à encourager les malversations au préjudice de l'intérêt commun.

SCORPION

Un peu tracassé par votre travail, vous n'arriverez pas à faire une pause et à décrocher. Dommage, car vous arriverez sans problème à achever au mieux ce que l'on vous demande ; donc zappez jusqu'à demain…

SAGITTAIRE

La réponse à vos questions n'est pas dans le vent. Toutefois je vous conseille de vous aérer l'esprit. Une solution va fuser.

CAPRICORNE

On saura vous prendre en charge afin de vous faciliter la vie. On saura vous dorloter et vous cajoler. Le rêve.

VERSEAU

Faites attention à la qualité de votre alimentation. Il faut absolument veiller en règle générale à votre hygiène de vie.

POISSONS

Un petit coup de chance, jeux de hasard ou jeux de l'amour… en tout cas les astres vous sourient.