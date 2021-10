Rouen. Grève : des perturbations dans les écoles de Rouen

Les parents vont devoir prendre leurs précautions et s'adapter. Les personnels de plusieurs écoles de la ville de Rouen (Seine-Maritime) ont déposé un préavis de grève pour les journées du jeudi 20 et du vendredi 21 décembre 2018. Un mouvement qui ne concerne pas l'Éducation nationale, mais qui va impacter tous les autres temps de la vie scolaire, comme la garderie et la cantine.

Cantines et garderies sont concernées

Pour le jeudi 20 décembre 2018, cinq établissements sont concernés. Les enfants des écoles élémentaires Villon, Marot, Jules-Michelet et Anatole-France seront accueillis sur le temps du midi, mais le service du repas ne sera pas assuré. Leurs parents devront donc prévoir un repas qui ne se conserve pas au frais et qui n'a pas besoin d'être réchauffé. En ce qui concerne la maternelle Guillaume-Lion, les enfants ne pourront pas être gardés à l'école le midi ou à la garderie le soir.

Le mouvement sera plus suivi le vendredi 21 décembre 2018, pour la dernière journée d'école de l'année. Comme la veille, les écoles suivantes accueilleront leurs élèves mais ne pourront assurer le service du repas du midi :

• Marcel-Cartier (maternelle)

• Cavelier-de-la-Salle (élémentaire)

• Marie-Duboccage (élémentaire)

• Anatole-France (élémentaire)

• Corneille (élémentaire)

• Bachelet (élémentaire)

• Marie-Houdemare (élémentaire)



D'autres établissements ne pourront pas accueillir les enfants sur le temps du midi, faute de personnel en nombre suffisant pour les encadrer :

• Rosa-Parks (maternelle)

• Honoré-de-Balzac (maternelle)

• Jules-Michelet (élémentaire)

• Maupassant (élémentaire)

• Sapins (élémentaire)

• Rosa-Parks (élémentaire)

• Honoré-de-Balzac (élémentaire)



La matin, les écoles maternelle et primaire Honoré-de-Balzac n'assureront pas le service de garderie, comme l'école élémentaire Rosa-Parks. La garderie du soir ne sera pas assurée non plus dans ces trois écoles, mais également pour les écoles Pape-Carpentier, Maupassant et Marie-Houdemare.