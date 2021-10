Festif. Abba en version symphonique au Zénith de Rouen

Cette année, l'Opéra de Rouen (Seine-Maritime) renouvelle le concept du traditionnel concert du Nouvel an en rendant hommage au mythique groupe suédois Abba. Loïc Lachenal, directeur de l'Opéra, partage son enthousiasme :

Pourquoi avoir choisi de rendre hommage à Abba ?

"Abba c'est un groupe qui a marqué son époque mais dont la musique fédère toujours. C'est un univers résolument festif et populaire dans le bon sens du terme. Depuis quelques années, les concerts du Nouvel an organisés au Zénith avaient pour thématique les valses de Vienne, or le Zénith n'a rien d'un palais viennois. Nous avons souhaité concevoir un spectacle plus approprié au lieu, tout en donnant toujours l'envie à nos spectateurs de célébrer la nouvelle année dans la joie. La musique d'Abba est résolument entraînante ! C'est un choix de programmation audacieux qui rompt avec nos habitudes."

Quelle est l'originalité de ce concert ?

"Nous avons choisi de présenter cet hommage en version symphonique. C'est un spectacle qui a été imaginé en Suède il y a deux ans mais c'est une vraie première en France ! Les musiciens de l'Orchestre régional de Normandie et de l'Opéra de Rouen Normandie, dirigés par le jeune chef Nader Abbassi, accompagnent ce tribute band pop et disco. Cela peut sembler surprenant mais en fait la musique d'Abba est elle-même symphonique et a parfois des accents lyriques ; les deux univers ne sont pas si éloignés. Fernando c'est presque un grand aria !"

Que reste-t-il de l'esprit d'Abba ?

"L'essentiel ! Ce spectacle se veut le plus authentique possible. Dans le tribute band, on retrouve des musiciens du groupe suédois, mais aussi des costumes originaux qui nous sont prêtés par un collectionneur. C'est un spectacle de grande envergure avec une soixantaine de musiciens dans l'orchestre et une dizaine dans le tribute band. Il mêle danse, chant, effets visuels et pour mieux nous transporter dans l'univers coloré et festif d'Abba, les interprètes portent également des costumes créés sur mesure dans l'esprit de ceux portés par les membres du groupe".

Vendredi 4 janvier 2019 à 20 heures au Zénith de Rouen. 10 à 32€. operaderouen.fr