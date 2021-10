Quinéville. Manche : à Quinéville, un blockhaus de 42 tonnes déménage !

Opération spectaculaire à Quinéville (Manche), sur la côte est du Cotentin, samedi 15 décembre 2018.

Un blockhaus allemand de type "Tobrouk Ringstand fur P2Kw Bauform 67" a été déplacé de 150 mètres, pour l'installer près du musée de la commune.

Visible librement

Il aura fallu près de six heures pour soulever et déménager cet élément de 42 tonnes. Son poids avait d'ailleurs été sous-estimé, ce qui a nécessité de faire venir un second camion pour l'opération.

Le blockhaus sera visitable librement par les visiteurs. Le musée, lui, rouvrira ses portes le lundi 1er avril 2019.