Bourgtheroulde-Infreville. Le député LREM Bruno Questel porte plainte pour des coups de feu

"C'est pénible, choquant. On a franchi un seuil. Vous vous dîtes : qu'est-ce qu'ils vont faire la prochaine fois ?" témoigne Bruno Questel, joint par Tendance Ouest, samedi 15 décembre dans l'après-midi alors qu'il était à la gendarmerie pour porter plainte, quelques minutes après avoir témoigné sur Twitter.

La veille au soir, l'élu affirme avoir été victime d'intimidations de la part de gilets jaunes. Les choses ont commencé dans l'après-midi alors que lui était en réunion. Des gilets jaunes avaient installé une déviation au rond-point de Bourg-Achard (Eure) en indiquant le domicile du député à Bourgtheroulde. Ils invitaient les automobilistes à s'y rendre et à jouer de leur klaxon. "Les voisins étaient exaspérés. J'ai demandé aux gendarmes de se rendre sur place".

Menaces de mort à peine dissimulées. pic.twitter.com/kigb7QatMf — Bruno Questel (@BQuestel) 15 décembre 2018

Six coups de feu

C'est plus tard dans la soirée que la tension est montée d'un cran. Vers 23 heures, alors que le député reçoit chez lui des amis, la sonnette retentit. Lui a juste le temps, dit-il, de se rendre à la porte et d'entendre six coups de feu, "comme des coups de chevrotine", avant de voir une voiture partir.

"Quelques minutes plus tard, une vingtaine de voitures ont défilé devant chez moi et se sont arrêtées quand elles m'ont vu dans le jardin". L'élu explique alors avoir été pris à partie par des gilets jaunes qui ont fait exploser des pétards et qui ont lancé un fumigène dans sa direction. "Heureusement, les gendarmes étaient sur place pour calmer le jeu, explique-t-il. Ce n'est pas acceptable, on n'est plus dans les rapports humains."

Quelques minutes après le tweet de Bruno Questel, les réactions politiques pleuvaient, samedi 15 décembre dans l'après-midi, dont celle de Sébastien Lecornu, élu dans l'Eure et actuellement ministre chargé des Collectivités territoriales.

La tentative d'intimidation à son domicile du député de l'#Eure @BQuestel est inacceptable.

Solidarité totale avec tous les élus de la République qui font vivre le débat démocratique dans le calme et dans le respect des lois. — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) 15 décembre 2018

