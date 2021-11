Le retour des Beatles ?

La formation "The Beatles, The Next Generation" se compléterait avec Dhani Harrison, Sean Lennon et Zak Starkey, l'enfant de Ringo Starr. Le projet n'est pas encore assuré d'aboutir. "Sean a eu l'air intéressé, Dhani aussi", confie James McCartney. Zac Starkey apparaîtrait à l'heure actuelle comme le moins enthousiaste des quatre.

Musiciens, auteurs, compositeurs et interprètes, les quatre progénitures des Beatles marchent sur les pas de leur père depuis leur tendre enfance.

Compositeur capable de jouer de la guitare et de la batterie, James McCartney a participé à quelques albums de Paul. Dhani Harrison chante et gratte la guitare avec son groupe Thenewno2. Zak suit les traces de Ringo Starr en ayant choisi la batterie et met en pratique sa passion pour les groupes The Who et Oasis. Unique enfant de John Lennon et Yoko Ono, Sean Lennon a déjà sorti deux albums en solo.