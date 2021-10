Paul McCartney des Beatles, chanteur le plus riche de la planète

Avec une fortune évaluée à 800 millions de dollars, soit 611 millions d'euros, il devance Bono, le chanteur de U2 et l'artiste américain Jimmy Buffett. Mick Jagger, le chanteur des Rolling Stones, prend la cinquième place de ce classement.

Le classement du site Celebrity Networth, comprend tous les revenus, qu'il s'agisse de salaires, publicités ou royalties.

Top 10 des chanteurs les plus riches du monde :

1. Paul McCartney - 800 millions de dollars (soit 611 millions d'euros avec les Beatles et en solo)

2. Bono - 600 millions de dollars (soit 458 millions d'euros avec U2)

3. Jimmy Buffett - 400 millions de dollars (soit 305 millions d'euros)

4. Elton John - 320 millions de dollars (soit 244 millions d'euros)

5. Mick Jagger - 305 millions de dollars (soit 233 millions d'euros avec les Rolling Stones)

6. Gene Simmons - 300 millions de dollars (soit 229 millions d'euros avec Kiss)

7. Sting - 290 millions de dollars (soit 221 millions d'euros avec Police et en solo)

8. Phil Collins - 250 millions de dollars (soit 191 millions d'euros avec Genesis et en solo)

9. Dave Matthews - 250 millions de dollars (soit 191 millions d'euros Dave Matthews Band)

10. Prince - 250 millions de dollars (soit 191 millions d'euros)