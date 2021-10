La vie des Beatles en photos

La carrière musicale et l'intimité du groupe anglais The Beatles seront visuellement retracées dans le livre Les Jours de leur vie, à paraître jeudi 8 décembre aux éditions Hugo et Cie. Préfacé par Bruce Johnston du groupe The Beach Boys, l'ouvrage regroupera plus de 600 photos issues des archives du quotidien britannique The Daily Mirror.