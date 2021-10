Saint-Germain-le-Gaillard. 40 postes à pourvoir chez Kaefer Wanner près de Flamanville

"Venez nous rencontrer avec votre CV, repartez avec un CDI" : l'entreprise Kaefer Wanner, installée à Saint-Germain-le-Gaillard près des Pieux (Manche), a des besoins immédiats de recrutement et le fait savoir.

La société, qui intervient sur l'EPR de Flamanville, propose 40 postes à pourvoir, en majorité des emplois de monteurs-échafaudeurs et calorifugeurs. Si des expériences dans l'industrie et une habilitation pour travailler dans le nucléaire sont évidemment des plus, Kaefer Wanner accepte également des débutants ou personnes en reconversion. Ils seraient alors embauchés en contrat de professionnalisation et formés aux métiers.

Une journée portes ouvertes

Des postes de techniciens et d'ingénieurs pour les métiers de responsables et préparateurs chantier, techniciens d'études, chargés d'affaires, responsables opérationnels sont également à pourvoir.

Kaefer Wanner organise une journée de portes ouvertes mardi 18 décembre 2018 de 11 heures à 20 heures, dans ses locaux, 6 route du Rozel, à Saint-Germain-le-Gaillard. Les personnes intéressées doivent se présenter munies d'un CV. Plus d'infos par email à recrutement@kaeferwanner.fr.