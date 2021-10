Saint-Lô. Le niveau 1 du plan "grand froid" dans la Manche déclenché

À la suite des prévisions transmises par Météo France, la baisse des températures est attendue pour les jours à venir. Le niveau 1 du plan "grand froid" est donc déclenché dans la Manche à compter de ce mercredi 12 décembre et jusqu'au lundi 17 décembre 2018.

Vigilance accrue envers les personnes fragiles

Il est demandé à tous les acteurs locaux (dont mairies - CCAS - services sociaux) d'accorder une vigilance particulière aux personnes vulnérables : personnes vivant dans la rue, personnes ayant un logement mais isolées, personnes occupant un logement dépourvu de chauffage, personnes de santé précaire.

Selon l'indice IRE (Indice de Refroidissement Éolien, le ressenti sera de -5°C le matin et - 1°C l'après-midi pour la journée du 13 décembre 2018, journée du vendredi 14 décembre 2018 : - 7°C le matin et 0°C l'après-midi, samedi 15 décembre 2018 : - 8°C le matin et - 9°C l'après-midi.