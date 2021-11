Le classement des meilleurs ventes sur iTunes

Top 10 Singles

1 (=) Gotye, Somebody That I Used to Know (feat. Kimbra)

2 (=) Michel Teló, Ai Se Eu Te Pego

3 (=) Sexion d'Assaut, Avant qu'elle parte

4 (+1) Lykke Li, I Follow Rivers (The Magician Remix)

5 (+2) Nicki Minaj, Starships

6 (-2) Lana Del Rey, Video Games

7 (+2) Shaka Ponk, My Name Is Stain

8 (-2) Tal, Le sens de la vie

9 (-1) Irma, I Know

10 (E) Flo Rida, Wild Ones (feat. Sia)

Top10 Albums

1 (E) Madonna, MDNA

2 (+1) Sexion d'Assaut, L'Apogée

3 (-2) Projet X (Original Motion Picture Soundtrack)

4 (E) Disiz, Lucide

5 (E) Selah Sue, Selah Sue

6 (-1) Adele, 21

7 (-1) Lana Del Rey, Born to Die

8 (E) David Guetta, Nothing But the Beat

9 (-7) Les Enfoirés, Le Bal des enfoirés 2012

10 (-1) Gotye, Making Mirrors

Ces classements correspondent aux ventes sur iTunes du 16 mars au 1er avril 2012.