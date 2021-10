Rouen. Bonne table à Rouen : le Namasté, nouveau venu à Saint-Sever

Pour son ouverture, le mardi 4 décembre 2018, en même temps que l'ensemble de l'espace Verrerie du centre commercial Saint-Sever, le Namasté a fait le plein. Au point que l'équipe a parfois semblé dépassée par l'affluence, mais c'est de bon augure pour la suite. Dans une ambiance et une décoration assez sobre, la salle s'organise autour d'un beau buffet en bois tout en longueur.

Des épices à volonté

Car c'est le concept de ce nouveau restaurant : des spécialités de la cuisine indienne, à volonté, à aller chercher autour du buffet. Les petits beignets d'aubergine sont parfaits pour s'ouvrir l'appétit, avant de passer aux choses sérieuses. Pour la suite, tout un assortiment de viandes, de légumes et d'accompagnements est proposé. Impossible de goûter à l'ensemble des plats, mais tout ce qui est passé par mon assiette était excellent, surtout pour l'amateur d'épices que je suis. Mention spéciale pour le poulet tandoori, très tendre et bien relevé, le curry de champignons et les pois chiches massala. Pour l'originalité, j'arrose le tout d'un lassi à la banane, une boisson très rafraîchissante à base de yaourt dont la texture fait penser au milk-shake.

Pour le dessert, je me laisse tenter par les perles de tapioca au lait. Un dessert surprenant au premier abord mais qui se révèle finalement parfait pour terminer ce repas qui m'aura coûté 13,90€ pour le buffet et 4€ de plus pour la boisson.