Rouen. Bonne table : Pizz'Avenue, rue Lafayette, sur la rive gauche de Rouen

Le quartier autour de Saint-Sever, sur la rive gauche de Rouen (Seine-Maritime), regorge de bonnes petites adresses pour une pause déjeuner. Parmi celles-ci, nous nous arrêtons cette semaine chez Pizz'Avenue, une pizzeria située au croisement entre les rues Lafayette et de Lessard. À l'intérieur, l'espace est grand et lumineux avec plusieurs tables pour quatre personnes. Petite originalité sur les murs avec la présence de nombreux tableaux qui font la décoration et qui peuvent être achetés en cas de coup de cœur.

Une douzaine de recettes à la carte

Du côté de la carte, une douzaine de recettes de pizzas sont proposées, avec des bases à la sauce tomate et d'autres à partir de crème fraîche. Et pour une fois, pas de raison de regarder le prix avant de faire son choix : toutes les pizzas sont au même prix, peu importe la recette choisie : 6,90€ pour une pizza de 25cm, 10€ pour une 30cm et 15€ pour une 40cm. Pour ma part, j'opte pour le modèle médium avec une recette à base de chèvre, de miel, de pommes de terre et d'oignons rouges. La pâte est fine et croustillante. La garniture, elle, est généreuse et les ingrédients sont frais. Pour 11€ avec une boisson, cette pizza est approuvée !

Pratique. Pizz'Avenue, rue Lafayette à Rouen.