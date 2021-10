Fougueux. Le groupe MNNQNS de retour sur la scène rouennaise avec des nouveautés

Jeune groupe rouennais fondé en 2013 à l'initiative d'Adrian d'Epinay, MNNQNS bénéficie désormais du soutien label anglais Fat Cat : un début très prometteur ! Grégoire Mainot, le batteur, nous livre les clés pour comprendre MNNQNS :

Que signifie ce nom de groupe ?

"Il faut le prononcer 'Mannequins', à l'anglaise ! Quand le groupe a été créé, c'est ainsi que son nom s'écrivait mais Adrian a remarqué que cela ne facilitait pas les recherches sur le web. Nous l'avons raccourci aux consonnes du coup ! Ce titre a été choisi comme un clin d'œil, ça peut sembler frimeur de nous autoproclamer 'mannequins' mais cela répond surtout à une recherche d'esthétique."

Comment MNNQNS est né ?

"Adrian a créé MNNQNS en 2013 lors d'un voyage Erasmus au Pays de Galles. C'est son projet, que nous avons tous rejoint en cours de route. La formation a beaucoup évolué depuis les débuts. Le groupe s'est stabilisé depuis l'été 2017 et j'ai moi-même intégré MNNQNS en 2016. La formation actuelle est très investie pour MNNQNS, nous participons tous à l'écriture. D'autre part, à 29 ans, je suis le plus âgé du groupe. MNNQNS est très jeune, le plus jeune d'entre nous, Félix à la basse, n'a que 19 ans. Nous avons tous reçu des formations aux conservatoires d'Évreux ou de Rouen ou à l'école de musique de Mont-Saint-Aignan. C'est en fréquentant les mêmes concerts au 106 et au 3 pièces que nous nous sommes rencontrés. Le 106 nous a d'ailleurs beaucoup soutenus dans notre projet en nous offrant en particulier la possibilité d'effectuer des résidences et des concerts !"

Où en est l'album ?

"Nous avons déjà sorti deux EP : Advertisement en 2018 et Capital en 2016, mais surtout nous avons un projet d'album avec le label anglais Fat cat, dont la sortie est prévue pour 2019. Nous avons eu la chance de nous faire remarquer par ce label en postant nos créations sur leur Soundcloud. Grâce à notre titre 'Come to your senses', le label s'est intéressé à nous, nous a proposé un EP et finalement un album. Nous avons rencontré leur leader à plusieurs reprises lorsque nous nous sommes produits à Londres ce que nous faisons régulièrement dans des clubs comme le Lexington, le Lock tavern ou l'Old blue last. Nous avons déjà enregistré notre album prochain qui est maintenant en cours de mixage. Le concert du 106 permettra au public de découvrir les prochains titres de l'album !"

Samedi 15 décembre 2018 à 20 heures au 106 à Rouen. 4 à 16,5€. le106.com