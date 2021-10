Le-Havre. Téléthon : un centre d'appels au Havre

Le 31e Téléthon se déroule du vendredi 7 au dimanche 9 décembre 2018 partout en France. Une mobilisation géante au profit de l'AFM, contre les myopathies. Et pour faire un don, le numéro de téléphone est maintenant 36 37. Il existe toujours même si les dons se font de plus en plus via le net.

Les appels sont gérés par des centres d'appels présents sur tout le territoire. En Normandie, il y en a trois cette année : à Évreux (Eure), Caen (Calvados) et Le Havre (Seine-Maritime). Ils sont gérés par les Lions Club.

Le centre d'appels du Havre

Au Havre, 350 bénévoles sont mobilisés dans la salle du conseil municipal de l'Hôtel de ville samedi 8 décembre de 17 heures à 1 heures et le dimanche 9 décembre 2018 de 7 heures à 21 heures, pour gérer 25 lignes.

Écoutez Antoine Vercier, membre du Lions Club Le Havre Doyen :

Téléthon - centre d'appels du Havre Impossible de lire le son.

440 000 euros de dons

En 2017, le centre d'appels du Havre a géré plus de 7 380 appels (+24% par rapport à 2016), essentiellement le dimanche, hommage national à Johnny Halliday le samedi oblige. Au niveau national, le Téléthon avait collecté plus de 89 millions d'euros dont 440 000 d'euros (+27% par rapport à 2016) par le seul centre d'appels du Havre.