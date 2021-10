Hors Normandie. Orelsan est le musicien de la décennie selon le magazine GQ

Le magazine GQ France a établi son classement des Hommes de l'année 2018, et comme le magazine fête ses 10 ans, ils en ont profité pour élire des Hommes de la décennie. Et c'est le Normand Orelsan qui se voit attribuer le prestigieux titre de musicien de la décennie!

Dans ces 10 dernières années, il a sorti "Perdu d'avance" (2009), "Le chant des sirènes" (2011) qui a touché un large public, puis en 2017 "La fête est finie" suivi en 2018 de son "Epilogue". Il a aussi cartonné à la télévision entre 2015 et 2016 avec "Bloqués" sur Canal+. Il a co-écrit et co-réalisé le film "Comment c'est loin" dans lequel il joue (2015). Il a aussi créé "Les Casseurs Flowters" (2013) avec Gringe, ils sortent un album et font la BO de "Comment c'est loin". Orelsan a aussi créé sa marque de vêtements et fait du doublage. Bref, un beau parcours bien récompensé!

Orelsan sera en direct ce jeudi 6 décembre 2018 sur TMC.

