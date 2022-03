Hors Normandie. France Gall en tête des ventes sur iTunes France, "Évidemment"...

La compilation "Évidemment", qui comprend l'essentiel des tubes de France Gall écrits par Michel Berger, se classe à la 1ère place des ventes d'albums sur la plate-forme de téléchargement iTunes. Elle devance "La fête est finie" d'Orelsan et le "Triple Best of Johnny Hallyday".