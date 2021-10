Hors Normandie. Ed Sheeran et Louane en duo sur la scène du Stade de France

Les fans ont été comblés ce week-end avec les deux shows du Britannique actuellement en pleine tournée. Au total, c'est plus de 150 000 spectateurs qui sont venus applaudir Ed Sheeran au Stade de France. Invitée surprise de ce concert, Louane a fait une apparition sur scène pour le plus grand plaisir des spectateurs. Ed Sheeran l'a même qualifiée comme "une des plus belles voix françaises du moment". La chanteuse de 21 ans est venue interpréter "Perfect", remplaçant ainsi Beyoncé, voix originelle du duo.

Peut-être verrons-nous prochainement les deux artistes en duo. Quoi qu'il en soit, Louane a dévoilé une photo sur sa page Facebook en remerciant le chanteur britannique. Elle n'a pas oublié de le chambrer sur l'évènement du moment, la Coupe Du Monde. Alors serait-ce un avant-goût de la finale de la Coupe Du Monde ?