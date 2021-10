Cany-Barville. Cany Barville et Saint Valéry en Caux se mobilisent pour le Téléthon

Ce weekend ont lieu les manifestations du Téléthon ; plus que jamais vous pouvez faire vos dons au 36 37 ou sur afm-telethon.fr. À St Valéry en Caux et Cany Barville dès ce vendredi beaucoup d'activités sont proposées. Didier Janoska, coordinateur local pour le Téléthon nous présente une partie du programme :

Un moment festif pour aider les malades Impossible de lire le son.

Petite précision cette année la soirée bavaroise se transforme en soirée créole ; les inscriptions sont possibles auprès de l'office de tourisme de Saint Valéry en Caux (tout comme les places pour la soirée avec jean Avenel).

Les Normands très mobilisés chaque année

Didier Janoska : "Tous les ans les fonds récoltés battent des records, la mobilisation de la population est exceptionnelle. La générosité des Normands est bien présente. Il y a de plus en plus de villages qui s'associent au mouvement Téléthon et souhaitent organiser des manifestations."

Des Normands habitués et fidèles, notons que le conservatoire de musique junior et senior de danse de la communauté de commune de la côte d'Albâtre qui présentera son concert ce week-end est fidèle au Téléthon depuis 27 ans, une belle preuve de soutien qui n'est pas près de se stopper.

Que ce soit pour un spectacle, une activité sportive, un moment culinaire ou l'achat d'un simple gadget sur l'un des villages Téléthon à Saint-Valéry en Caux et Cany-Barville, ce weekend votre geste compte !

Tous les renseignements et l'actualité du Téléthon en France sont à retrouver sur afm-telethon.fr, site sur lequel vous pourrez effectuer vos dons, ces derniers sont les bienvenus aussi par téléphone en composant le 36 37.