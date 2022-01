Saint-Valery-en-Caux. Saint-Valéry-en-Caux : trois journées au profit du téléthon

Chant, course à pied, cinéma, danse, patinoire et rire au programme des festivités de Saint-Valéry-en-Caux vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 Décembre 2017, un grand week-end pour lutter contre les myopathies. Le village téléthon et ses chalets tenus par des associations locales vous invitent à donner du coeur. Les différentes activités permettront aux malades de découvrir d'autres horizons et parfois même de ressentir d'autres sensations que celles de leur fauteuil.

Entretien avec Didier Janoska, coordinateur local pour le téléthon à Saint-Valéry en Caux et Cany-Barville :

Innover pour guérir

Une initiative importante cette année, celle d'un habitant de Cany-Barville, Christian Masia. Début 2018 il va partir à vélo de Cany-Barville pour rejoindre Hathansu en Russie (à 4500km de Cany). Il va faire l'ascension de l'Elbrus le plus haut sommet d'Europe (5642m). Christian part du principe que chaque km parcouru à vélo et chaque mètre gravis c'est 1€ pour le téléthon ; il espère réunir au moins 10 000€. Vous pourrez l'encourager en achetant des tickets de tombola sur le village téléthon ce weekend à Saint-Valéry-en-Caux.

Comment parler du téléthon aux jeunes ?

Didier Janoska : “On arrive à les impliquer grâce aux différents lâcher de ballons qui se font dans les écoles primaires”. Vendredi 8 décembre Didier ira lui même dans les écoles autorisées à organiser ces lâchés de ballons pour parler aux enfants de leur geste, de leur implication, de ne pas hésiter non plus à accrocher des dessins au ballons.

Didier : “Toutes ces personnes qui sont en fauteuil, qui aperçoivent dans le ciel des ballons aux couleurs du téléthon se disent, tiens il y en a au moins un qui pense à moi”. Ce message les enfants le comprenne très bien.

Bien sûr vos dons sont possibles à tout moment en composant le 3637 ou en vous connectant sur afm-telethon.fr.

Le programme complet du week-end à Saint Valéry en Caux ci-dessous. Rendez-vous également sur la page facebook “Téléthon Saint Valéry en Caux”

