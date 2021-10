Cany-Barville. Normandie Chamonix à vélo puis ascension du Mont-Blanc: le défi d'un seinomarin

Christian Massia est un boucher de 50 ans. Il habite Cany-Barville et sans être un grand sportif, il s'est lancé un défi un peu fou. Du 28 mai au 22 juin 2016, il est parti de Cany-Barville à vélo pour rejoindre Chamonix et gravir le Mont-Blanc. Pour la partie vélo, Christian Massia a parcouru 1 200 kilomètres en 14 jours. Un périple marqué par des rencontres. Un voyage qui lui a permis de récolter des fonds pour le Téléthon, en tout 5 300 euros reversés à l'AFM. Une fois arrivé à Chamonix, il a fallu une semaine d'entraînement et d'acclimatation pour gravir le Mont-Blanc (4 810 mètres, le plus haut sommet d'Europe).

Tout son périple filmé

Tout au long de ce périple, Christian Massia s'est filmé. De ces rushs, un film documentaire vient de voir le jour. Il est à découvrir ce samedi 7 octobre 2017 à 15h au Casino de Saint-Valery-en-Caux. Il en profitera pour présenter son nouveau défi: trois mois de vélo vers la Russie pour gravir l'Elbrouz (presque 1 000 mètres de plus que le Mont-Blanc). Le départ est prévu le 1er mars 2018. Et une fois de plus, Christian Massia pédalera et grimpera au profit du Téléthon.

• Bonus: le reportage Tendance Ouest:



Cany-Barville Chamonix à vélo puis ascenssion du Mont-Blanc Impossible de lire le son.

A LIRE AUSSI.

Orne: gravir 8848m pour le Téléthon, pas de quoi en faire une montagne!

Pollution: la vallée de l'Arve tousse depuis plus de trois semaines