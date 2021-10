Saint-Lô. La Manche ouvre sa boutique éphémère à Paris pour 10 jours

Latitude Manche l'agence d'attractivité du département s'installe dans le 1er arrondissement de Paris du jeudi 6 au dimanche 16 décembre 2018. Un Pop-Up Store Marin pour découvrir les savoirs faire et les produits du terroir. Plus de 300 produits seront proposés aux parisiens et aux touristes