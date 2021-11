Les organisateurs du Festival Papillons de nuit en interview sur Tendance Ouest

Entre 18h et 19h, les organisateurs du Festival Papillons de nuit étaient présent sur notre plateau pour une émission spéciale.

Patrice HAMELIN (Président du festival), Pierre-Olivier MADELEINE (Programmateur), Marie-Claire MAI (Responsable Communication) et Marlène (Assistance Communication) répondaient aux questions de Charles durant cette interview exclusive...

Pour rappel :

Vendredi : Zebda, Shaka Ponk, Brigitte, Yuksek, Imany, Orelsan, Ben Howard, Hollie Cook, Boulevard des Airs, Skanka



Samedi : Hubert-Félix Thiéfaine, Pete Doherty, Charlie Winston, Catherine Ringer, Etienne De Crécy, General Elektriks, Skip The Use, Bernhoft, The Inspector Cluzo, Broussaï, Balthazar, The Minutes, Kim Novak

Dimanche : Julien Clerc, Thomas Dutronc, Nolwenn Leroy, Goran Bregovic, C2C, Archimède, HK & Les Saltimbanks, ASM, Malted Milk, Granville