Rouen. Football (National) : Quevilly-Rouen et Boulogne se quittent dos à dos

Le match.

Deuxième match consécutif sans victoire pour les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) qui ont fait match nul sur leur pelouse du stade Robert Diochon 0-0 face à Boulogne-sur-Mer lors de la 15è journée de National vendredi 30 novembre 2018.

On l'avait annoncé lors de la présentation de ce match, les deux équipes sont tellement proches au classement et en terme de statistiques que le match n'a pas permis à aucune des deux équipes de faire la différence et se quittent donc sur un match sans but et un partage des points.

🎙 Manu Da Costa : "Notre équipe a besoin de temps pour performer. Il y a des garçons qui ne sont pas encore au maximum de leur potentiel.

Ce n'est pas une question de manque de confiance. Pour parler de perte de confiance, il faudrait ne rien réussir,et, ce n'est pas le cas !" pic.twitter.com/nkKQqtU7Nl — Quevilly Rouen M. (@QRM) November 30, 2018

Pas dévolution au classement non plus puisque les joueurs de Manu Da Costa conservent la 6è place avant un déplacement à Bourg-en-Bresse vendredi 14 décembre 2018.