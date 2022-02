Retour au championnat de National pour les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime), qui se déplacent dans le Nord, à Boulogne-sur-Mer, pour y disputer la onzième journée, le vendredi 18 octobre 2019, à partir de 20h.

Confirmer le regain de forme

Après une première victoire obtenue en championnat lors de la dernière journée, face au Puy (3-0), et une entrée en Coupe de France réussie, face aux Sapins (4-0), les joueurs de Manu Da Costa devront confirmer leur montée en puissance afin de se rassurer, mais surtout de sortir de cette zone rouge le plus vite possible. 17e sur 18, ils comptent toujours quatre points de retard sur le premier non-relégable.

Du côté de Boulogne, le classement est un peu meilleur, avec une neuvième place, mais les Nordistes alternent le bon et le moins bon, notamment sur leur dernier match où ils se sont inclinés 2-0 sur la pelouse de Lyon-Duchère. Un match d'une importance capitale pour le club de QRM, qui doit se rassurer à l'approche de la fin du premier tiers de la saison.

A LIRE AUSSI.

Football : en National, Quevilly Rouen Métropole se ressaisit face à Boulogne-sur-Mer

Football : Quevilly Rouen Métropole doit confirmer à Boulogne

Football: Quevilly Rouen Métropole prend la tête du National !

Football: Quevilly Rouen Métropole termine l'année sur le podium!