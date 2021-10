Caudebec-en-Caux. 45 000 abonnés et un CD : le succès d'un jeune Caudebecquais sur Youtube

"Je ne vais jamais au bout des choses, c'est récurrent." "Je", c'est Guillaume Benoît, un jeune Caudebecquais (Seine-Maritime). Et pourtant, à voir le résultat de son travail sur sa chaîne Youtube, Révisons nos classiques, difficile d'être d'accord avec lui. Cette chaîne créée en mars 2015 revient sur l'histoire de la musique classique et sur la vie de ses compositeurs.

La musique classique est un style laissé de côté, oublié mais qui mérite d'être découvert ou redécouvert selon Guillaume Benoît :

"C'est la base de tout ce qu'on connaît aujourd'hui." Impossible de lire le son.

Si la musique classique ne fait pas vraiment partie de la culture populaire, Guillaume Benoît, lui, est tombé dedans très jeune. "J'ai commencé le piano à quatre ans", raconte-t-il et depuis, "ça ne m'a jamais vraiment quitté". Après des études de musicologie abandonnées en cours de route, direction un autre univers du son : la radio. Il y travaille pendant cinq ans, puis, après "en avoir fait le tour", retourne à ses premiers amours, à savoir la musique classique.

12 épisodes, 45 000 abonnés et un CD

Son idée est de partager sa passion, notamment aux plus jeunes, et quoi de mieux pour cela que de créer une chaîne Youtube ? Cela lui permet de diffuser son travail à un nombre illimité de personnes et tout cela, gratuitement. La première vidéo est publiée sur Révisons nos classiques en mars 2015 et 11 autres vont suivre. Elles sont désormais le résultat du travail de Guillaume Benoît mais aussi d'Aurélien Loevenbruck, un jeune intermittent du spectacle qui s'occupe de toute la partie technique.

Guillaume Benoît interprète parfois les personnages. - Révisons nos classiques

Aujourd'hui, leur chaîne Youtube compte presque 45 000 abonnés, "ce n'est rien pour Youtube mais pour de la musique classique, c'est assez inédit et ça intéresse les institutions du milieu". La chaîne a ainsi pu nouer des partenariats avec la philharmonie de Paris et le théâtre des Champs-Elysées.

Un CD de Révisons nos classiques a même été créé sous le label Erato Warner Classics. Il comporte 36 morceaux et un livret explicatif.

Et les deux jeunes hommes ne comptent pas s'arrêter là puisqu'ils veulent produire quatre nouvelles vidéos l'an prochain (il faut plusieurs mois pour faire un épisode de Révisons nos classiques de A à Z). L'une de ces vidéos sera toute particulière puisqu'elle sera réalisée avec des enfants de huit à 12 ans : "À partir de janvier, on va travailler avec une école à Saint-Denis en Seine-Saint-Denis, explique Guillaume Benoît. Je viendrais faire une intervention dans les classes pour présenter les compositeurs. Ensuite, les enfants choisiront celui qu'ils préfèrent et réaliseront un épisode sur lui. L'objectif, c'est de permettre aux enfants de faire vivre la musique classique."

À voir si, cette fois-ci, il aura l'impression d'aller au bout des choses…