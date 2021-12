Le-Havre. Un docufiction sur les bombardements du Havre

Pierre Bucourt est à l'origine de ce projet. Il est passionné d'histoire de la Seconde Guerre Mondiale, président de l'association Souvenir Normand 39-45 et membre de l'association Mémoire et patrimoine Le Havre 1939 1945. Pierre Bucourt voulait mettre en avant un aspect peu connu des bombardements britanniques qui ont détruit Le Havre (Seine-Maritime) les 5 et 6 septembre 1944.

Il existait au Havre la Défense passive, des secouristes bénévoles dont le quartier général se situait en centre-ville non loin de l'hôtel de ville (l'emplacement actuel du Bistrot de Paris). Les équipes de sauveteurs se sont donc retrouvées sous les bombes.

• BONUS – le reportage Tendance Ouest :



Défense Passive du Havre Impossible de lire le son.

Le témoignage de quatre survivantes

Pour réaliser son docufiction qui s'appelle " Équipes Nationales : Ils sont gentils les gosses ", Pierre Bucourt a travaillé Simon Quinart (producteur et technicien) et Clothilde Thioux (passionnée d'histoire). Le tournage a débuté en septembre 2018. Il aura donc fallu un an de travail avec une trentaine d'acteurs. Le film met en avant les interviews de quatre bénévoles de la Défense Passive toujours vivantes (elles ont plus de 90 ans toutes les quatre).

Le documentaire sera projeté jeudi 5 septembre 2019 au cinéma Les Arts de Montivilliers à 19 heures, avec en première partie la projection du documentaire " Les artificiers Noirs " d'Alexis Delahaye.

A LIRE AUSSI.

Un court-métrage au Mémorial de Caen

Lorànt Deutsch à Caen : "J'ai aimé me dire normand"

Handball (N1F). Colombelles l'emporte dans la douleur face au Havre (N2)

Seine-Maritime : 77e anniversaire de l'opération "Biting"

Centenaire du 11 novembre: six symboles personnels du conflit